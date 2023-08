Foto Facebook - Giuseppe Savoca

Inciampa all’uscita dal ristorante finendo in un burrone: morto 55enne di Taormina

Una serata spensierata finita in tragedia per Giuseppe Savoca, 55enne di Taormina morto dopo due settimane di ricovero al Policlinico di Messina. Stando a quanto si apprende, l’uomo sarebbe precipitato in un burrone dopo aver inciampato in uno scalino mentre usciva dal ristorante dove aveva trascorso una serata con gli amici. I fatti sarebbero avvenuti in un locale di Graniti, nel Messinese, nella notte tra il 13 e il 14 agosto. Le condizioni del 55enne sarebbero apparse gravi sin da subito.