Tangenziale di Catania, sorpreso mentre trasportava 1000 litri di carburante rubato

La polizia di Catania ha denunciato un uomo che trasportava, senza alcuna autorizzazione, 1.000 litri di carburante di provenienza furtiva. Nel corso della serata di ieri una pattuglia in servizio lungo la tangenziale, ha provveduto a fermare e controllare un furgone bianco che viaggiava con il portellone posteriore semi aperto. Il mezzo, che non risultava rubato e che era regolarmente assicurato, al suo interno, tuttavia, trasportava merce pericolosa: una grossa cisterna in plastica, contenente circa 1.000 litri di carburante, per il cui trasporto occorre specifica documentazione autorizzativa e il rispetto delle cautele previste dalla normativa in materia.

Il conducente, che non ha saputo fornire alcune valida giustificazione in merito alla provenienza di quanto trasportato, è stato denunciato per ricettazione. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per violazione della normativa relativa al trasporto di merce pericolosa e nei suoi confronti i poliziotti hanno provveduto al ritiro della patente e della carta di circolazione.