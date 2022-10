Tangenziale Catania, impatto tra due automobili in direzione Misterbianco

Uno scontro tra due automobili si è verificato questo pomeriggio lungo la tangenziale di Catania. I mezzi procedevano nello stesso senso di marcia in direzione Misterbianco quando per cause che devono essere accertate si sono scontrati. Secondo le prime informazioni non ci sono feriti ma si segnalano code per un restringimento di carreggiata.