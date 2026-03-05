Rischia di non fare più notizia la situazione della viabilità lungo la tangenziale di Catania. Questa mattina l’arteria risulta completamente bloccata con code lunghe chilometri in direzione Siracusa. Sei gli incidenti che vengono segnalati. I due sinistri più importanti nei pressi dello svincolo Palermo e poco prima di quello Zona industriale.
Foto N. Papa
Tangenziale di Catania bloccata, sei incidenti stradali in poche ore
