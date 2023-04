Messina: Supereroi in ospedale per i bambini. «Per affrontare la malattia in modo più leggero»

Supereroi che entrano da una finestra all’ospedale Papardo di Messina. «L’iniziativa è nata perché vogliamo che l’ospedale sia anche luogo di socialità e leggerezza per i bambini», ha detto il commissario Alberto Firenze, soddisfatto dell’incursione all’interno della struttura dei Supereroi acrobatici Odv Ets. Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk questa mattina hanno fatto una visita a sorpresa ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria. «Hanno reso indimenticabile la mattinata per i bambini – aggiunge Firenze – scendendo dal tetto dall’ospedale dove sono ricoverati per combattere la più importante delle loro battaglie: quella contro la malattia. Abbiamo promosso questa iniziativa – conclude il commissario – che coglie nel segno l’idea di un ambiente ospedaliero sempre più vicino ai pazienti più piccoli che hanno avuto l’occasione di vivere il nostro ospedale da un punto di vista più umano e leggero».