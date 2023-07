Licata, supera fila di auto sulla corsia di emergenza. Patente ritirata e multa da 2000 euro

Un automobilista ha superato, lungo la corsia di emergenza, l’interminabile fila che si era creata lungo la strada statale 115 a Licata (in provincia di Agrigento) a causa di un incidente stradale. A fermarlo, mentre si occupavano dei soccorsi ai cinque feriti, uno dei quali è stato caricato sull’elisoccorso del 118, gestendo anche la circolazione stradale, sono stati i poliziotti. L’uomo, che si è scagliato contro di loro insultandoli pesantemente, è stato portato in commissariato, identificato e denunciato per resistenza, oltraggio al pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Si tratta di un 30enne agrigentino, al quale è stata anche ritirata la patente di guida. Per lui, inoltre una multa di 2000 euro.