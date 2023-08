La 19enne stuprata lascia Palermo: trasferita in una comunità protetta dove potrà lavorare

La 19enne stuprata a Palermo da sette ragazzi ha lasciato il capoluogo ed è stata trasferita in una comunità protetta fuori dalla città. Alla giovane, che ha denunciato i suoi stupratori, nel centro verrà offerta anche la possibilità di lavorare. Solo ieri la ragazza aveva affidato ai social (con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram) uno sfogo: «Sono stanca, mi state portando alla morte. Io stessa, anche senza questi commenti, non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così». Parole della 19enne arrivate in risposta a un post in cui la si accusava di avere acconsentito al rapporto di gruppo. «Non serve a nulla continuare, pensavo di farcela ma non è così. Se riesco a farla finita, porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore».