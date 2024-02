Stromboli, grande fossa scavata in un terreno demaniale per creare una discarica abusiva

Materiali di scarti dell’edilizia, calcinacci, cemento e plastica. Sono i rifiuti che i carabinieri di Stromboli hanno trovato accatastati in una discarica abusiva su un’area demaniale dell’isola. Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di risalire ai tre responsabili che sono finiti indagati per i reati di abbandono e gestione dei rifiuti non autorizzata.

In particolare, è stato accertato che i tre, utilizzando una pala meccanica, avrebbero scavato una fossa di oltre due metri e mezzo di profondità, larga circa trenta metri quadrati, per interrare i rifiuti. Per questo motivo sono stati denunciati anche per danneggiamento. L’area interessata è stata sequestrata così come l’escavatore e una motocarriola utilizzata per il trasporto dei rifiuti.