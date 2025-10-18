Foto frame video LA7

Strage via D’Amelio, Dell’Utri indagato a Caltanissetta ma il fascicolo potrebbe essere archiviato

18/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Marcello Dell’Utri, ex senatore e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, risulta indagato dalla procura di Caltanissetta per concorso nella strage di via D’Amelio del 1992, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’inchiesta, avviata simbolicamente il 19 luglio 2022 – a trent’anni dall’attentato – aveva coinvolto anche Berlusconi, la cui posizione è stata però archiviata dopo la sua morte nel giugno 2023. A dare impulso alle indagini è stata una lunga intervista rilasciata da Borsellino il 12 maggio 1992 a una televisione francese, nella quale il magistrato parlava dei rapporti tra Dell’Utri e Vittorio Mangano, noto esponente mafioso.

Dell’Utri indagato ma il fascicolo potrebbe essere archiviato

L’ipotesi investigativa, che non ha però trovato riscontri concreti, suggeriva che quell’intervista potesse aver accelerato l’esecuzione della strage di via D’Amelio, avvenuta appena 57 giorni dopo quella di Capaci. Tuttavia, i termini per procedere con le indagini sono scaduti nell’agosto 2024 e, secondo fonti giudiziarie riportate da Il Fatto Quotidiano e poi confermate, la procura di Caltanissetta si appresta a chiedere l’archiviazione del fascicolo. In passato, sia Dell’Utri che Berlusconi erano già stati indagati come presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1992, ma le loro posizioni vennero archiviate per insufficienza di prove.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025
Leggi la notizia

Marcello Dell’Utri, ex senatore e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, risulta indagato dalla procura di Caltanissetta per concorso nella strage di via D’Amelio del 1992, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’inchiesta, avviata simbolicamente il 19 luglio 2022 – a trent’anni dall’attentato – aveva coinvolto anche […]

Assalto al bancomat con un escavatore a Troina: tre fermati
Leggi la notizia

Marcello Dell’Utri, ex senatore e stretto collaboratore di Silvio Berlusconi, risulta indagato dalla procura di Caltanissetta per concorso nella strage di via D’Amelio del 1992, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta. L’inchiesta, avviata simbolicamente il 19 luglio 2022 – a trent’anni dall’attentato – aveva coinvolto anche […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo speciale: con Venere in Bilancia, tutto diventa armonia
di

Venere è finalmente tornata a casa, in Bilancia, il suo domicilio più forte, nel regno dell’aria dove si fa più leggera e manifesta: cosa ci dice di questo l’oroscopo? Vogliosa di rimettere ordine e armonia nelle cose. Venere avrà delle belle gatte da pelare, visto che si scontra subito con l’opposizione di un caotico Nettuno […]

Oroscopo speciale: Plutone diretto in Acquario
di

Dal 14 ottobre, Plutone è diretto in Acquario: cosa ci dice l’oroscopo? Il pianeta dismette il moto retrogrado e torna a dare presagi creativi e profondi ai segni d’aria, e dando carburante e anelito ad altri. Nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica, ecco cosa comporta la ripresa del moto diretto per i segni zodiacali: […]

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]