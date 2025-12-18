Strage di Ravanusa, archiviata l’inchiesta su 10 dirigenti di Italgas

18/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

l gip di Agrigento, Alberto Lippini, ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di 10 dirigenti di Italgas indagati per la strage di Ravanusa. la tragedia è avvenuta l’11 dicembre 2021, quando un’esplosione di gas distrusse un intero quartiere causando la morte di 9 persone.

Il gip ha accolto la richiesta avanzata dalla procura di Agrigento alla quale si sono associati i legali del pool difensivo (gli avvocati Daniela Posante, Mario Zanchetti, Nadia Alecci e Massimiliano Foschini), ritenendo che non sussistano elementi di responsabilità penale a carico dei vertici della società.

Le indagini tecniche hanno accertato infatti che l’opera risale a un’epoca anteriore alla gestione diretta di Italgas. E non vi sono prove di interventi successivi che possano far risalire la responsabilità ai dirigenti attuali o a quelli in carica negli anni successivi.

Due tecnici sono già stati rinviati a giudizio per la strage di Ravanusa. Si tratta di Guido Catalano, l’ingegnere di 78 anni direttore tecnico della Siciliana Gas, firmatario del collaudo tecnico -amministrativo al momento della posa della condotta del metano nel luogo in cui avvenne l’esplosione nel 1999. L’altro è Carmelo Burgarello, 89 anni, responsabile tecnico della A.Mi.Ca. Srl, l’impresa incaricata dalla committente Siciliana gas di eseguire i lavori di messa in posa della tubazione.

