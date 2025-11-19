Foto di Regione Sicilia

Ammessi a finanziamento, da parte della Regione Sicilia, lavori di manutenzione straordinaria su varie strade provinciali nell’isola. L’assessorato Infrastrutture e Trasporti ha infatti pubblicato la determina del direttore generale nella quale sono elencati tutti gli interventi ammessi a finanziamento per un totale di circa 55 milioni di euro.

Strade provinciali in Sicilia: gli interventi ammessi

In provincia di Agrigento due gli interventi per un totale di 4,7 milioni di euro, la somma più consistente di 3,5 milioni di euro riguarda i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della provinciale 16 Grotte Firrio Cantarella. Il resto dei soldi, invece, è stato destinato alla sistemazione della NC 4 contrada Fauma e alla provinciale 24 Agrigento-Cattolica Eraclea. A Caltanissetta sono quattro gli interventi ammessi a finanziamento per un totale di poco più di 4,5 milioni e riguarderanno le provinciali 8, 13, 26, 48 e 248.

Gli interventi previsti a Catania e provincia

La parte più consistente dei finanziamenti ammessi riguarda la Città metropolitana di Catania con oltre 9,7 milioni di euro di somme per la sistemazione e il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica delle strade 3, 12, 13, 14 e 57 e a seguire le provinciali 101, 115,116,168 e ancora la 102 e 103, la 28 e la 38, e la collocazione di segnaletica orizzontale e verticale nelle strade cittadine. Nell’ennese, oltre ai lavori sulla provinciale 7 finanziato anche un viadotto per importi lavori di 3,1 milioni di euro. Per la Città metropolitana di Messina poco più di 7,2 milioni le somme ammesse a finanziamento per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria sulle provinciali finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e ripotenziamento sistemi deflusso acque piovane anche alle isole Eolie.

A Palermo e provincia quasi 11 milioni di euro

Le somme più consistenti sono destinate a Palermo e provincia, con quasi 11 milioni di euro mentre a Ragusa con 4 interventi e Siracusa con sette interventi vanno complessivamente circa 10 milioni di euro in totale suddivisi tra i circa 4 milioni alla prima ed i 5,6 milioni alla seconda. In provincia di Trapani sono quattro gli interventi straordinari ammessi per un totale di poco più di 4,6 milioni di euro. Le somme più importanti riguardano la strada Provinciale 21 Trapani-Marsala che passa dall’aeroporto Vincenzo Florio di Birgi per poco più di un milione e settecentomila euro, la strada provinciale 7 per poco più di 1,6 milioni di euro e a seguire la provinciale 58 Trapani-Salemi per poco più di un milione di euro, infine i lavori di riqualificazione del manto stradale della provinciale 52 che interessa, con inizio dalla via Roma, seguendo la rotatoria fino alla via Maiorana, il Comune di Buseto Palizzolo per 203mila euro.