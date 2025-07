Allerta rossa per il caldo a Palermo: divieto di circolazione per le carrozze trainate da cavalli

Stop alla circolazione delle carrozze trainate da cavalli per oggi e per domani, martedì 22 e mercoledì 23 luglio. Lo hanno deciso – firmando un’apposita delibera – il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli in seguito alla comunicazione fatta ieri dalla protezione civile siciliana che annunciava il livello tre per le onde di calore, con allerta rossa. «Abbiamo ritenuto doveroso – ha detto l’assessore Ferrandelli – emettere l’ordinanza di stop alla circolazione in città per tutelare il benessere dei cavalli non esponendoli, così, a rischio. Questo atto – ha aggiunto – dimostra l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale su questo fronte che si sviluppa concretamente anche attraverso le attività di vigilanza del blocco orario previsto per il periodo estivo».