Da Anas modifiche alla viabilità sulle statali 114 e 115 a Messina e Modica

Foto di Anas

Manutenzione e ispezioni sulle strade siciliane, con modifiche alla viabilità previste da Anas sulla statale 115 Sud Occidentale Sicula, nel Comune di Modica, e sulla statale 114 Orientale Sicula in territorio di Messina.

Le modifiche sulla SS 115 a Modica

Per lavori di manutenzione che prevedono la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti Irminio e Guerrieri, a Modica, nel Ragusano, è previsto il senso unico alternato, regolato da semaforo, con un preciso calendario. Dal 22 giugno e per tre mesi, la misura riguarderà il tratto in cui insiste in viadotto Irminio (dal km 332,220 al km 333,260). Dal 30 giugno e per un mese, invece, si passerà alla zona del viadotto Guerrieri (dal km 336,000 al km 336,501).

Le modifiche sulla SS 114 a Messina

Ispezioni periodiche, invece, sono previste sul ponte Mili, a Messina. Dove verrà istituito il senso unico alternato nel tratto interessato della SS 114 (dal km 8,481 al km 8,517), dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. La modifica sarà regolata da semaforo o movieri.