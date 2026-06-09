Stalla lager a Catania, sequestrati pony e cani 

09/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una stalla abusiva, con all’interno un pony, è stata sequestrata dalla polizia di Catania, nel quartiere San Cristoforo. Il proprietario, un catanese di 42 anni, è stato denunciato per maltrattamento di animali. I poliziotti hanno operato insieme ai medici veterinari dell’Asp. Il pony era in buone condizioni di salute, ma il medico veterinario intervenuto ha constatato che veniva custodito in mancanza di ogni requisito di legge, all’interno di una stalla abusiva, al buio e senza ricircolo dell’aria, e che non era mai stato censito con l’applicazione del microchip.

Sequestrati pony e cani

Al proprietario sono state contestate sanzioni per 6.500 euro, vista la mancanza di autorizzazione, la mancanza di identificazione dell’equide e la mancanza dei test sanitari in favore dell’animale. Al termine del controllo il pony è stato sequestrato e su disposizione della procura affidato ad una ditta specializzata che se ne prenderà cura. Accanto alla stalla abusiva i poliziotti hanno udito due cani lamentarsi e, quindi, hanno proceduto al controllo del box. Hanno trovato dentro due cani di grossa taglia che erano assicurati alla catena e vivevano tra le loro feci. All’interno l’aria era irrespirabile. I cani, secondo il veterinario, non mangiavano da giorni. I due animali sono stati affidati a un’azienda specializzata.

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