Un allevamento abusivo di cavalli in campagna. Lo hanno scoperto i carabinieri di Santa Maria di Licodia, nel Catanese. Che, insieme ai veterinari dell’Asp di Catania, hanno posto sotto sequestro amministrativo l’animale. E denunciato un 34enne del posto, accusato di allevare il cavallo in un luogo senza le necessarie misure igienico-sanitarie e, quindi, irregolare. Durante il sopralluogo, è stato rinvenuto l’animale: in buone condizioni di salute, ma privo di microchip e di qualsiasi documentazione di identificazione o tracciabilità.