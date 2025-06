Stalker arrestato a Tremestieri Etneo: dovrà scontare oltre un anno di carcere

Un 59enne pregiudicato di Tremestieri Etneo è stato arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di un ordine di carcerazione. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di atti persecutori, lesioni, minacce aggravate e porto abusivo di armi. I reati sono avvenuti a Pedara tra gennaio 2021 e gennaio 2022, ai danni della sua ex convivente. La Corte d’Appello di Catania ha condannato l’uomo a 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione. Il tribunale di Sorveglianza ha negato l’affidamento ai servizi sociali per i numerosi precedenti. Tra questi: associazione per delinquere, truffa e falso. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Acireale. Il condannato è stato trasferito nel carcere di Piazza Lanza a Catania.