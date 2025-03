Speciale oroscopo: Venere, Plutone e gli intrighi in amore. La classifica dei segni più fortunati

Venere e Plutone entrano in sestile e se la intendono. Ma a vantaggio di chi? Il sestile è un aspetto molto pratico, su cui non c’è molto da filosofeggiare, succede e basta. La combinazione positiva di Venere e Plutone unisce il pianeta dell’amore e della voluttà al pianeta del mistero e della sessualità. Un potenziamento notevole, che accende fuochi di passioni e intese travolgenti per alcuni segni zodiacali. Approfittiamo di questo transito per carpire dal cielo chi saranno i fortunati travolti dal sacro fuoco della passione! Ecco a voi la classifica!

1 ARIETE

Ottimo periodo per voi Ariete, salutato da una configurazione amica e compatibile. Voi che adesso avete la forza del Sole nei vostri gradi, godrete di un’immensa passione che vi riaccende dopo tante scaramucce…

2 LEONE

Con un Plutone opposto al cielo del Leone e una Venere amica e intrigantissima, non volete che accada nulla a voi che padroneggiate l’ars amandi con il potere di fare sentire il partner il centro dell’universo? Sarà difficile, irresistibile, pericoloso… ma irrinunciabile!

3 SAGITTARIO

Cari Sagittario, Plutone è in sestile, Venere è in trigono… che scuse avete per rimandare ancora il lanciarvi furiosamente in una passione come non la si vedeva da anni? Questo aspetto porterà non solo l’inizio di una passione, ma il consolidamento di un grande amore.

4 ACQUARIO

Plutone intrigantissimo, ospite nei gradi dell’Acquario, riesce con la bella Venere a sciogliere persino i vostri ghiacci, rendendovi i più misteriosi e affascinanti dello zodiaco, ma anche i più creativi e passionali in amore. E voi di fantasia ne avete tanta!

5 GEMELLI

In trigono Plutone e in sestile Venere al cielo dei Gemelli, e finalmente il vostro segno zodiacale smette con i discorsi o ragionamenti logorroici e ama intensamente senza un perché. Felici e spensierati vi getterete tra le braccia di una passione.

6 BILANCIA

Compassati ed eleganti Bilancia, pronti a perdere la testa al di là della ragione? Sarà ciò che hanno in serbo per voi i due intrigantissimi astri, di cui una è proprio la bella Venere, il vostro pianeta, che stanca di formalismi vi chiede di trasgredire!

7 CAPRICORNO

Per voi Capricorno, Venere è decisamente distonica per adesso, ma potrete contare sulla chiarezza di Plutone e decidere di accettare un compromesso. A volte alcune passioni superano la logica e il buon senso ed è ciò che sta accadendo.

8 TORO

La Venere del Toro in genere non vuole complicazioni, ma non è questo il caso. Vi state semplicemente rendendo conto che il sentimento che vivete, anche se contrastato, è l’amore intenso che vi tiene vivi. E non ci rinuncerete.

9 CANCRO

Per voi Cancro è un aspetto un po’ difficile, poiché forse dovrete rinunciare o rendervi conto che bisognerà fare dei sacrifici che non privilegiano la passione, ma che rendono la trasformazione delle cose necessaria e quasi obbligatoria.

10 SCORPIONE

Per voi Scorpione, avere in quadratura proprio Plutone non è il massimo. Anzi, in ciò per cui normalmente siete i campioni dello zodiaco, la passione, latita o si rende un po’ troppo complicata per adesso. Non spendetevi in amori difficili.

11 PESCI

Cari Pesci, vi sembrerà di avere tutto davanti come scelta possibile, ma tenderete a rimanere sereni e tranquilli sentimentalmente. L’aspetto può rivelare nascoste attrazioni che suscitate o rivelarvi che alcuni vostri affetti non sono come pensate…

12 VERGINE

Troppo distanti dal cielo della Vergine, i due pianeti e i loro aspetti per fare significativamente sentire il loro influsso. Vi lasciano un po’ in panchina e vi mettono nelle condizioni di desiderare qualcosa di più che non avete ancora raggiunto.