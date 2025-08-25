Ocean Viking sotto il fuoco della guardia costiera libica: assegnato il porto di Siracusa

Foto di Max Cavallari / SOS MEDITERRANEE

La nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee approderà a Siracusa, dopo che il Viminale ha sostituito l’assegnazione iniziale del porto di Carrara. A bordo si trovano 87 naufraghi, soccorsi in due diverse operazioni di salvataggio. Secondo quanto riportato dal giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura, la decisione è giunta nelle scorse ore. La ong ha inoltre denunciato che, durante una delle operazioni di soccorso, l’imbarcazione era finita sotto il fuoco della Guardia costiera libica, pubblicando fotografie che mostrerebbero i proiettili e i fori sugli oblò della nave. La vicenda riaccende i riflettori sulla gestione dei porti sicuri e sulla sicurezza delle missioni umanitarie nel Mediterraneo centrale.