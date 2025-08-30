Catania, spari per aria a San Giovanni Galermo: c’è l’ipotesi di un segno di avvertimento

Si è sparato anche la scorsa notte a Catania. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda serata di ieri in via Adone, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Gli spari, questa volta, non hanno colpito nessuna attività commerciale. A differenza dei giorni passati, quando a essere presi di mira sono stati esercizi di diversi tipi e in vari quartieri del capoluogo etneo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, in questa ultima circostanza, si sarebbe trattato di colpi esplosi per aria, probabilmente un segno di avvertimento. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte della polizia. Conti alla mano, quella appena trascorsa è la quinta notte consecutiva in cui si spara a Catania.