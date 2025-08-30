Sparatoria a Paternò: feriti due giovani, indagini in corso

30/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Due giovani, un 20enne e un 26enne, sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta la notte scorsa in una zona di periferia di Paternò, in provincia di Catania. Quando, dopo una segnalazione, i carabinieri sono arrivati sul posto non hanno trovato più nessuno. I due feriti – che stando a quanto emerge da ambienti medici al momento, non sarebbero gravi – erano già andati da soli in due diversi ospedali: uno al Santissimo Salvatore di Paternò, l’altro al Cannizzaro di Catania. Sono in corso le indagini, coordinata dalla procura etnea, per ricostruire la dinamica esatta della sparatoria e provare anche a chiarire il movente di quanto accaduto. 

