Palermo, sparatoria nella notte: colpi esplosi da un’auto feriscono un uomo

Sparatoria la scorsa notte in viale Michelangelo a Palermo. Un automobilista si è affiancato a un altro uomo che viaggiava a bordo di un’altra vettura e lo ha colpito a una gamba. Il ferito si è diretto al Pronto soccorso di Villa Sofia per farsi medicare. I medici dell’area di emergenza hanno chiamato i carabinieri che indagano. L’uomo ferito che, non sarebbe in pericolo di vita, è già stato sentito dagli inquirenti. Sono in corso le indagini per accertare i motivi della sparatoria.

Secondo quanto è stato ricostruito finora, a sparare sarebbe stato un uomo a bordo di una Fiat 500 che ha affiancato il Suv della vittima. L’uomo avrebbe abbassato il finestrino e avrebbe sparato alcuni colpi: uno di questi ha colpito la coscia l’automobilista, mentre gli altri proiettili sono stati bloccati dalla lamiera dell’auto. Dalle indagini è emerso che, poco prima della sparatoria, in periferia ci sarebbe stata una lite tra due persone.