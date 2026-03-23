Sparatoria nella notte in centro a Catania. Un 35enne di origine nigeriana, senza fissa dimora, è stato ferito con un colpo di arma da fuoco a una gamba. La sparatoria è avvenuta, poco prima delle 2 nella centrale via Vittorio Emanuele II. L’uomo ferito è stato soccorso e trasportato a bordo di una ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro del capoluogo etneo. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia piazza Dante.

Stando a quanto trapela da fonti sanitarie, il 35enne ferito nel corso della sparatoria in centro a Catania non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto emerso finora, l’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo una segnalazione. Sono stati i carabinieri a trovare in strada l’uomo ferito che urlava.