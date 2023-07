Catania, si continua a sparare: ieri notte giovane colpito da un proiettile al gluteo

Appena cinque giorni di tregua e a Catania si torna a sparare. L’ultimo episodio ieri notte. Secondo quanto ricostruito da MeridioNews un giovane, classe 1991, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro con un proiettile conficcato nel gluteo. Come impongono le procedure, dal nosocomio è stata allertata la polizia che adesso ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. La vittima – che non è in gravi condizioni e non ha precedenti penali – è stata sottoposto a un intervento chirurgico.

L’ultima sparatoria risaliva al 5 luglio, quando un uomo è stato gambizzato nel rione Villaggio Sant’Agata. Anche in quel caso la vittima ha raggiunto in maniera autonoma il pronto soccorso a bordo del proprio scooter. La situazione in città è sempre più calda. A dimostrarlo ci sono le dieci sparatorie registrate negli ultimi 40 giorni. Cinque settimane in cui si conta anche un morto: il 27enne albanese Kastriot Ismailaj. L’uomo è stato ucciso nel primo pomeriggio del 30 giugno in un appartamento nel rione Nesima.