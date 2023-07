Palermo, spara due colpi di pistola alla moglie durante una lite

È stato interrogato tutta la notte l’uomo di 36 anni che, ieri sera, durante una lite, ha sparato alla moglie di 34 anni in via Giovanni Bruno a Palermo. La donna è stata operata al Policlinico ed è fuori pericolo. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’uomo avrebbe esploso due colpi contro la donna ferendola a una gamba. Dopo avere sparato, il 36enne è scappato ma poi si è consegnato. La pistola è stata ritrovata. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Sul luogo del tentativo di omicidio sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica per effettuare i rilievi del caso.