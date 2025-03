Catania, lo spaccio sotto casa in piazza Iolanda: arrestato un 39enne

Un redditizio commercio di sostanze stupefacenti, con i clienti ricevuti in una piazza del centro di Catania. È il motivo per cui è stato arrestato un 39enne di origine sudamericana, residente nel capoluogo etneo in via Umberto. L’uomo avrebbe scelto piazza Iolanda, non distante dalla sua abitazione, come luogo per incontrare i clienti a cui vendere droghe di vario tipo.

Nel corso delle indagini, i carabinieri lo hanno tenuto d’occhio mimetizzandosi tra la gente. A un certo punto, ricevuta un’ordinazione, l’uomo è andato a casa per prelevare la droga. Dopo averlo pedinato a distanza, davanti al portone dello stabile di via Umberto, è scattato il blitz: i militari hanno bloccato il 39enne e sono saliti insieme a lui nel suo appartamento, al secondo piano. Nel corso della perquisizione, dentro il cassetto di un mobile in soggiorno, hanno trovato due buste con 200 grammi di cocaina, un sacchetto con 10 grammi di crack e una confezione da 50 grammi di marijuana, tutto già suddiviso in dosi e pronto per essere spacciato. Droghe che avrebbero fruttato oltre 15mila euro alle casse della

criminalità.

Inoltre, dentro l’abitazione, sono statti trovati anche gli strumenti per la suddivisione in dosi delle sostanze stupefacenti, un bilancino digitale di precisione e diverso materiale per il confezionamento.

Tutta la droga trovata è stata sequestrata; il 39enne è stato arrestato ed è finito in carcere.