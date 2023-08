Spaccio a Paternò, cocaina negli slip e nei pantaloncini. Arrestato un 31enne

Un 31enne di Paternò, nel Catanese, è stato arrestato in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo, i militari hanno notato una macchina, una Citroen C3, che si è fermata all’improvviso a bordo della carreggiata di via Nicolosi. A bordo due persone che, subito dopo, sono state raggiunte da un giovane a piedi che si è soffermato a parlare con il passeggero.

Dopo aver osservato la scena, i carabinieri sono intervenuti scoprendo che il giovane che si era avvicinato – un 24enne del posto – aveva appena ricevuto una dose di cocaina. L’altro che gliel’ha fornita aveva cercato di nasconderne altre quattro alla vista dei militari, mentre nella tasca dei pantaloncini sono stati trovati 175 euro, fonte dell’attività di spaccio. Dopo aver portato i tre in caserma, i militari hanno scoperto che all’interno degli slip il 31enne nascondeva un piccolo contenitore di plastica con all’interno altre tre dosi di cocaina.