Taormina: lo spaccio con la casa nella movida a disposizione dei clienti, cinque arresti

Un’associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga con una casa a disposizione dei clienti per consumare le sostanze stupefacenti nella zona della movida di Taormina, nel Messinese. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari per spaccio e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga. Gli indagati sono accusati di spaccio di cocaina, eroina, marijuana e hashish a Taormina. Nel corso delle indagini, è stata identificata una persona di Catania che avrebbe rifornito l’organizzazione dei vari tipi di droga. Il giudice per le indagini preliminari ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per quattro indagati (si tratta di tre persone di Taormina di 55, 44 e 42 anni, il presunto fornitore catanese è 35enne) e quella dell’obbligo di dimora per il quinto, un taorminese di 59 anni.