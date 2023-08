Giarre, la casa trasformata in centrale di spaccio: la droga pure sul davanzale della finestra

La casa trasformata in centrale di base per lo spaccio. È questo il motivo per cui un 31enne di Giarre è stato arrestato in flagranza dai carabinieri per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A insospettire i militari sono stati i continui andirivieni di giovani da quella palazzina notati durante i servizi di appostamento. Un rapido ingresso nell’immobile e, dopo pochi minuti, una veloce uscita. Dopo avere circondato lo stabile, i carabinieri hanno deciso di procedere per una perquisizione proprio mentre anche il 31enne stava rientrando. Per provare a impedire ai militari di entrare in casa, l’uomo ha anche finto di non avere le chiavi dell’abitazione.

Ad aprire la porta ai carabinieri è stato un 53enne insieme al figlio minorenne. Proprio mentre i militari si trovavano in quella casa, ha bussato un 23enne intenzionato ad acquistare della droga, come ha poi ammesso anche con gli stessi militari. Sul lavandino sono state trovate due dosi di marijuana, sul davanzale della finestra della stanza da letto 78 grammi della stessa sostanza stupefacente. Nelle altre stanze i militari hanno individuato due bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga al dettaglio. La perquisizione è stata estesa anche nei locali condominiali: dentro un vaso sul pianerottolo del piano superiore, i militari hanno trovato una busta di cellophane con 238 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish e otto grammi di cocaina e un foglio con annotati nomi e cifre della compravendita della droga. Il 31enne è stato arrestato e sottoposto all’obbligo di presentazione.