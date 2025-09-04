Gela: crack e hashish in auto, arrestati due giovani

04/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Due giovani sono stati arrestati dai carabinieri a Gela per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un controllo alla circolazione stradale in un’area centrale del territorio della provincia di Caltanissetta, hanno fermato un’auto con a bordo un 20enne e una 27enne, entrambi con precedenti di polizia. Nel corso di una perquisizione, i carabinieri hanno trovato 80 grammi di hashish; 60 grammi di marijuana; circa un grammo di crack e 750 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno poi deciso di estendere la perquisizione anche a casa dei giovani dove è stato recuperato vario materiale per il confezionamento e la pesatura della droga. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre i due giovani sono stati arrestati e, su disposizione del pubblico ministero della procura di Gela, che coordina le indagini, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, ha poi convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno e presentazione alla polizia giudiziaria degli indagati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

