Catania, il narcotraffico a Librino: il market della droga in casa di un detenuto ai domiciliari

Detenzione e vendita di sostanze stupefacenti e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Sono i questi i reati per cui, nell’ambito dell’operazione denominata Capinera, sono finite in carcere otto persone. Oltre cento i carabinieri del comando provinciale di Catania impegnati nell’operazione dall’alba di oggi. Le indagini, sia tecniche che di tipo tradizionale, sono state portate avanti dai militari dal febbraio al giugno del 2024. In questo modo, è stato possibile ricostruire i canali di approvvigionamento e il modus operandi attraverso cui il gruppo criminale avrebbe gestito il narcotraffico di cocaina e crack, smerciato al dettaglio in una piazza di spaccio del quartiere popolare di Librino a Catania.

Emblematico al riguardo, il fatto che a capo dell’organizzazione ci fosse un uomo ristretto in regime di detenzione domiciliare, che aveva allestito la propria abitazione come un vero e proprio supermarket della droga. Nello stesso procedimento penale sono coinvolti altri sette indagati, per i quali il

giudice per le indagini preliminari ha disposto l’interrogatorio preventivo.