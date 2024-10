Mazara del Vallo: la casa trasformata in market di cocaina e crack

La loro casa di Mazara del Vallo (in provincia di Trapani) trasformata in un supermercato per la droga. Per questo una coppia di conviventi è stata arrestata ed è finita in carcere, nell’ambito dell’operazione denominata Easy Drug, con l’accusa di cessione illecita di sostanza stupefacente di tipo pesante. In particolare, i due, avrebbero spacciato cocaina e crack.

Le indagini della polizia, iniziate a marzo con servizi di osservazione e pedinamento, hanno permesso di appurare un continuo via vai di persone a tutte le ore del giorno e della notte. Dieci persone, sottoposte a controllo dopo essere uscite dall’abitazione della coppia, sono state trovate in possesso di cocaina e sono state documentate più di 550 cessioni di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione i due indagati sono stati trovati in possesso di cocaina e crack e di materiale per il confezionamento delle dosi di droga.