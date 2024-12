Coperture a Messina Denaro, perquisizioni in due ospedali a Palermo. Indagato un medico

Foto di Regione Siciliana - comunicato ottobre 2023

Sono in corso perquisizioni negli ospedali Villa Sofia e Civico di Palermo nell’ambito dell’inchiesta sulle coperture di cui ha goduto durante la latitanza il boss Matteo Messina Denaro. L’attività investigativa, come spiega l’agenzia di stampa Ansa, è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo guidata dal procuratore Maurizio de Lucia. Al centro delle indagini la rete di connivenze che ha aiutato il capomafia anche in ambienti sanitari. Nei giorni scorsi un’operazione antimafia è stata portata a termine nel territorio di Mazara del Vallo, mandamento storicamente vicino al defunto boss originario di Castelvetrano.

Stando agli ultimi aggiornamenti risulta indagato Antonino Pioppo, 69 anni, direttore della clinica oculistica dell’ospedale Civico di Palermo. L’uomo avrebbe avuto in cura il boss durante la latitanza. Il medico è stato sentito tempo fa prima di essere iscritto nel registro degli indagati.