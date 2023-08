Sampieri, sospesa attività di ballo in uno stabilimento balneare

Sospesa per cinque giorni la licenza dell’attività di ballo già rilasciata al titolare di uno stabilimento balneare di Sampieri, frazione marinara di Scicli (in provincia di Ragusa). La misura si è resa necessaria dopo le verifiche da parte della polizia amministrativa del commissariato di Modica. Nel corso dei controlli è emerso che all’interno dello stabilimento sono state riscontrate violazioni ad alcune delle prescrizioni previste nella licenza del questore e, in particolare, l’assenza del titolare, la presenza all’interno di un numero superiore di persone rispetto alla capienza massima consentita, la mancata delimitazione dell’area destinata al ballo e la mancanza di idonea strumentazione per il conteggio degli avventori per il rispetto del limite massimo di capienza consentito.