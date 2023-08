Palermo, sospesi ristoranti e pizzerie per lavoratori in nero. Multe per oltre 55mila euro

Tre attività di ristorazione e pizzeria nel centro di Palermo sono state sospese e sanzionate per gravi violazioni alla normativa sulla sicurezza e per la presenza di lavoratori in nero. Complessivamente multe per 12mila euro e ammende per 45mila euro. Operazioni che sono state effettuate dai carabinieri del comando provinciale durante servizi straordinari di controllo del territorio per la malamovida, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro, agli agenti della polizia municipale e all’Asp.