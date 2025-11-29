Sospensione revocata per l’alunno autistico: il caso che aveva creato scalpore a Messina

29/11/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sospensione revocata dopo l’annullamento del provvedimento disciplinare che aveva colpito un bambino autistico grave di 11 anni dell’istituto Manzoni–Dina e Clarenza di Messina. L’alunno era stato sospeso con obbligo di frequenza dopo una pacca data a una compagna di classe: una decisione che aveva acceso un acceso dibattito pubblico e attirato l’attenzione dei garanti comunali per le persone con disabilità e per l’infanzia, che avevano chiesto la revoca della misura.

Il nodo educativo e la scelta contestata della scuola di sospendere l’alunno autistico

La sospensione di cinque giorni, giustificata dal dirigente Michele Bonardelli come intervento con «finalità educative», aveva suscitato immediate polemiche. Nella delibera si parlava di un provvedimento volto a favorire la consapevolezza dell’alunno e a ristabilire rapporti corretti nella comunità scolastica. Ma per la famiglia, e per l’ex garante minorile Fabio Costantino, quel gesto disciplinare sarebbe stato inadeguato rispetto alle condizioni del bambino, certificato dall’Inps come «gravità comma 3» e seguito quotidianamente da più figure di supporto.

Secondo i genitori, infatti, il figlio non sarebbe in grado di comprendere né la natura dell’azione né il senso della punizione, rendendo il provvedimento non solo inutile ma anche controproducente.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Tribunale annulla il sequestro del denaro trovato nelle case di Totò Cuffaro
Leggi la notizia

Sospensione revocata dopo l’annullamento del provvedimento disciplinare che aveva colpito un bambino autistico grave di 11 anni dell’istituto Manzoni–Dina e Clarenza di Messina. L’alunno era stato sospeso con obbligo di frequenza dopo una pacca data a una compagna di classe: una decisione che aveva acceso un acceso dibattito pubblico e attirato l’attenzione dei garanti comunali […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 24 al 30 novembre 2025
di

La settimana a partire dal 24 novembre si apre con la stagione del Sagittario e, sotto l’egida dei segni di fuoco, l’oroscopo segnala una gran voglia di dinamismo, forza, passione, viaggi e novità. Baldanzoso e positivo, l’istintivo Sagittario colora la settimana dei dodici segni zodiacali. In particolare di Ariete e Leone, ma anche di Bilancia […]

Sagittario: il segno zodiacale del fuoco che si fa dono (o veleno)
di

È il momento del nono segno zodiacale: il Sagittario, segno di fuoco, retto da Giove. Ai nati del segno – e a chi vuole conoscerli meglio – dedichiamo la nuova monografia della nostra rubrica astrologica. Con una delle iconografie più affascinanti e riconoscibili dello zodiaco, l’amabile centauro, come tutti i segni di fine stagione, è […]

Oroscopo speciale: Mercurio retrogrado dal Sagittario allo Scorpione
di

Il percorso di Mercurio retrogrado in Scorpione, in questo periodo dell’anno, è decisamente interessante per i 12 segni zodiacali e merita un apposito oroscopo. Viene dal Sagittario, dove Marte gli chiede di pensare, dire e creare progetti coraggiosi e ambiziosi, spingendolo probabilmente a battere in ritirata e a rifugiarsi in Scorpione. Come se avesse ancora […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Guida agli incentivi auto elettriche 2025: ancora una possibilità per cui tenersi pronti
di

Tutti pazzi per gli incentivi per le auto elettriche 2025. Nonostante i fondi esauriti in poche ore, rimangono alcune domande per i fortunati possessori del voucher. Ma anche alcune possibilità per chi non è riuscito ad accaparrarsi l’ecobonus, pur volendo acquistare un’auto elettrica. Proviamo a fare chiarezza con l’aiuto degli esperti di Comer Sud, concessionaria […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze