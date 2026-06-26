Foto di Asp Catania

Un promemoria per screening, alle campagne vaccinali e agli altri programmi utili di sanità pubblica sul proprio cellulare via sms: è la nuova campagna dell’Asp di Catania per i cittadini etnei. Con un primo messaggio – con mittente Asp Catania – che, in linea con le disposizioni del garante della privacy, informerà circa l’uso del proprio recapito e le modalità per rifiutare l’invio di successivi sms. I numeri usati saranno quelli già presenti negli archivi aziendali, comunicati dagli stessi cittadini che hanno utilizzato i servizi Asp. Non verranno mai chiesti dati né pagamenti: un dettaglio importante per evitare di cadere vittime di comunicazioni fraudolente.

«Una comunicazione tempestiva e corretta rappresenta oggi uno strumento fondamentale di sanità pubblica – afferma il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. Informare i cittadini significa metterli nelle condizioni di accedere ai programmi di prevenzione e agli screening gratuiti offerti dal Servizio sanitario. Gli sms istituzionali ci consentono di raggiungere le persone in modo semplice, diretto e sicuro per rafforzare le attività di prevenzione e promozione della salute».