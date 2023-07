A Catania va in scena la Sm Expo Ct: auto e moto in mostra a Le Ciminiere

È in corso di svolgimento nello spiazzo antistante Le Ciminiere, in viale Africa (piazzale Rocco

Chinnici), la prima edizione di Sm Expo Ct, la mostra di auto e moto organizzata dalla rivista Sicilia Motori.

Dopo la cerimonia di apertura di ieri mattina, con le Ferrari 430 del Club Italia ad arricchire il parterre, e la

parata dell’Alfa Romeo Club Catania, le attività quest’oggi proseguiranno senza sosta comprendendo altre sfilate di club (Abarth Trinacira alle 15.30 e i veicoli d’epoca del Club CT1 alle 18) e spettacoli. Stasera (ingresso gratuito) si esibirà la signora Santina (Carmelo Caccamo). L’attenzione dei visitatori è rivolta alle vetture esposte sulle pedane dai concessionari Autovia Puglisi (Dacia Sandero in allestimento Extreme), Cronos (Maserati Grecale GT mild-hybrid), Comer Sud (Nissan Ariya 100% elettrica), Nuova Sport Car (Abarth 500e, Alfa Romeo Tonale, Fiat 600 e Topolino, Jeep Avenger e Grand Cherokee) e Virauto (Ford Mustang Mach-E e Puma ST Line), oltre alle due ruote portate da Peugeot Motocycle (Tweet FL e XP-400).

Ad aprire la scena questa mattina sono stati i soci del Club Alfa Romeo Catania (dalle 9 alle 12) che torneranno anche domani mattina sempre nella stessa fascia oraria, mentre nel pomeriggio sarà la volta del club Abarth Trinacria e delle auto d’epoca del CT1: le prime sfileranno all’interno del Village SM a partire dalle 15.30, mentre le seconde sono attese dalle 18. Domani, oltre alle Alfa Romeo, sarà possibile ammirare le Maserati del club ufficiale Maseratisti Siciliani (ore 10.30). Tutte le informazioni e i modelli di auto e moto esposti sul sito ufficiale dell’esposizione. L’ingresso all’Expo di Sicilia Motori è libero (non necessità di biglietti e/o inviti) e proseguirà ininterrottamente da questo pomeriggio a domenica notte. Ogni sera per i visitatori djset con musica lounge dalle 19 e disco dalle 22, intervallati dall’allegria che porteranno gli artisti Carmelo Caccamo e Massimo Spata. Il primo, con il personaggio della signora Santina, si esibirà questa sera alle 21, mentre il secondo salirà sul palchetto domani sera sempre allo stesso orario.