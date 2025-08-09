Macabra scoperta in zona Grottasanta a Siracusa. All’interno di un appartamento è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, già in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per la prolungata assenza dell’uomo, che hanno contattato la polizia municipale.
Siracusa: trovato cadavere in appartamento, era morto da tempo
Macabra scoperta in zona Grottasanta a Siracusa. All’interno di un appartamento è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, già in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per la prolungata assenza dell’uomo, che hanno contattato la polizia municipale.