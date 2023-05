Serata abusiva dentro il parco della Neapolis a Siracusa, denunciato il titolare di un locale

Il titolare di un locale che si trova nel parco archeologico della Neapolis a Siracusa è stato denunciato per avere organizzato una serata danzante non autorizzata. Il controllo è stato effettuato dagli agenti della questura aretusea insieme ai colleghi del commissariato di Priolo Gargallo. L’attività investigativa ha permesso ai poliziotti di fare emergere che per il gestore dell’esercizio pubblico non si trattava della prima volta. Gli investigatori, infatti, hanno trovato delle locandine pubblicate sui social per pubblicizzare eventi dello stesso tipo già organizzati sempre senza nessuna autorizzazione.