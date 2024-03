Siracusa: armato di forbici, tenta quattro rapine in meno di mezz’ora

Quattro tentate rapine, in meno di mezz’ora, in diversi negozi del centro di Siracusa. La polizia ha fermato un 58enne di origini palermitane accusato di essere responsabile delle tentate rapine avvenute il pomeriggio del 7 marzo. Un supermercato e tre tabaccherie sarebbero le attività commerciali prese di mira dall’uomo che sarebbe entrato con il volto travisato da un passamontagna e armato di forbici.

Entrato in un supermercato, il 58enne avrebbe puntato l’oggetto appuntito contro una dipendente, pretendendo la consegna dell’incasso custodito nel registratore di cassa. Un collega della cassiera è intervenuto urlando. Una reazione che ha fatto scappare l’uomo. Nel giro di pochi minuti, altre tre tentate rapine sono state consumate ai danni di tabaccherie della zona, con le stesse modalità.

In un caso, l’uomo avrebbe afferrato alle spalle una cliente intenta a pagare e puntandole le forbici alla gola e intimando alla cassiera di consegnargli il denaro. Anche in questi episodi, sono state le reazioni

decise e tempestive degli esercenti a mettere in fuga l’uomo. La squadra mobile di Siracusa è riuscita a individuare il 58enne come responsabile di questi episodi dopo avere analizzato le immagini dei sistemi

di videosorveglianza dei negozi.

L’uomo è rintracciato, poche ore dopo, in una comunità dove alloggiava da circa un anno, che si trova proprio nei dintorni degli esercizi commerciali presi di mira. Secondo quanto emerso, l’uomo aveva già tentato di disfarsi degli indumenti indossati durante le tentate rapine, gettandoli dentro un bidone dell’immondizia in un’area comune della residenza. Il 58enne è stato fermato e portato in carcere dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.