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Siracusa, barca trancia la mano di un sub

03/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Stava facendo pesca subacquea quando una barca gli ha tranciato una mano. Succede a Siracusa, dove un sub di 50 anni è stato ricoverato all’ospedale Di Maria di Avola dopo l’incidente. L’uomo era in immersione nel mare di contrada Ognina, a sud della città. Quando, secondo le prime notizie, una imbarcazione che stava solcando lo stesso tratto gli ha tranciato una mano, probabilmente con l’elica del motore. Sarebbe stata la persona al timone a prestare i primi soccorsi al sub, trasferito d’urgenza al pronto soccorso. Dove i medici stanno cercando di ricucire la parte della mano ferita.

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