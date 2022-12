Siracusa: incendio in casa, feriti il proprietario e il figlio minorenne

Sarebbe stato provocato dall’accensione accidentale di bioetanolo utilizzato per alimentare il camino l’incendio che è divampato nella serata di ieri, intorno alle 21.30, all’interno di un appartamento in via Tevere a Siracusa. Le fiamme hanno causato ustioni di primo grado al proprietario della casa e al figlio minorenne. Entrambi sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto.

Per le operazioni di spegnimento del rogo, che ha provocato anche diversi danni al soggiorno dell’appartamento, sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco di Siracusa. Il loro intervento ha permesso di limitare i danni dell’incendio e di evitare la propagazione delle fiamme in altri locali della casa.