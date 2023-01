Siracusa, incendiato uno scaffale con documenti sul tetto di una scuola

Uno scaffale pieno di documenti da dismettere sistemato nella terrazza esterna dell’istituto Raiti di Siracusa è stato dato alle fiamme nella serata di ieri. Le fiamme non hanno riguardato la struttura dell’istituto comprensivo di via Pordenone ma soltanto la parte superiore esterna dell’edificio.

Per spegnere l’incendio, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa che con un’autoscala hanno raggiunto l’area interessata dalle fiamme. In breve tempo, i pompieri sono riusciti a domare il rogo sulla cui natura dolosa non c’è nessun dubbio. Le fiamme hanno provocato l’annerimento di una parete della struttura. Delle indagini si occupa la polizia.