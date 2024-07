Imbrattato con del liquido nero il portone della basilica di San Giovanni a Siracusa

Il portone della Cattedrale di Siracusa è stato imbrattato con del liquido nero, forse olio motore. Come si vede dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, un uomo ha cosparso con una tanica la via che costeggia la basilica di San Giovanni alle catacombe e anche davanti al portone di ingresso della Basilica. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Stamattina il parroco della chiesa ha presentato denuncia alla polizia, che sta indagando per risalire all’identità dell’uomo.