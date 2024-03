Siracusa, finge di non avere le chiavi del box dove tiene un fucile illegale: in carcere un 21enne

Un fucile nascosto in garage e diverse dosi di droga sparse per casa. I carabinieri hanno arrestato un 21enne di Siracusa per detenzione abusiva di armi, munizionamento e stupefacenti. Quando i carabinieri hanno chiesto di aprire il box, il giovane ha risposto di non avere le chiavi. Salvo poi tirarle fuori all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno acceso il flex per tagliare lucchetto. Sul soppalco del garage, nascosto sotto un telo, i militari hanno trovato uno zaino con dentro una doppietta calibro 12 con canne e calciolo mozzati e matricola abrasa, e pure 39 cartucce a pallini e a pallettoni.

Inoltre, il 21enne è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di stupefacente tra cocaina e crack: una parte conservata nelle tasche dei pantaloni, altre dosi all’interno di un contenitore di plastica su un mobile all’ingresso della casa. Il giovane aveva anche 380 euro in banconote e monete di vario taglio che sono stati ritenuti provento di spaccio. Lo stupefacente, l’arma e le munizioni sono state sequestrate per gli esami di laboratorio e balistici. Il 21enne arrestato è stato portato nel carcere di Cavadonna di Siracusa.