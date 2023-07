Siracusa, una 43enne è evasa due volte in due giorni per litigare con i vicini di casa

Nemmeno la detenzione domiciliare ha fermato una 43enne siracusana a scendere in strada per litigare con i vicini di casa. La donna stava scontando la sua pena per reati in materia di stupefacenti e armi, ma ha più volte violato le prescrizioni. Per questo, come deciso dall’autorità giudiziaria, la 43enne è stata trasferita dalla sua abitazione al carcere di piazza Lanza a Catania. Già due giorni prima la donna era finita nella stessa casa circondariale dopo il suo arresto per evasione. Dopo l’udienza di convalida, in quella circostanza, la donna era stata di nuovo sottoposta ai domiciliari. Una misura cautelare che, però, non è bastata.