Siracusa, crack e cocaina trovate dentro una pallina da padel

Un nuovo originale nascondiglio per la droga arriva dallo sport più di moda del momento: crack e cocaina sono state trovate dentro una pallina da padel a Siracusa, in via Santi Amato. A individuare lo stratagemma sono stati gli agenti della polizia durante un controllo nella piazza di spaccio di via Santi Amato. All’interno della pallina per giocare a padel sono state trovate e sequestrate 18 dosi di crack e 12 dosi di cocaina, pronte per essere cedute agli assuntori della zona. Sono in corso indagini per provare a identificare gli spacciatori.