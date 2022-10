Siracusa, droga nascosta negli slip e nel comodino della camera da letto

Negli slip che indossava e anche in un cassetto del comodino della camera da letto. Sono questi i nascondigli in cui un 24enne siracusano incensurato ha tentato di occultare la droga durante una perquisizione all’interno della sua abitazione da parte del carabinieri. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante il controllo effettuato in casa, in particolare, i militari hanno trovato cento grammi di marijuana e 40 grammi di hashish, suddivisi in dosi e nascosti in parte negli slip che indossava e in parte in uno dei cassetto di un comodino della camera da letto. Nello stesso mobile c’erano anche 200 euro in contanti. Soldi che sono stati ritenuti frutto dell’attività di spaccio. In casa anche alcuni bilancini di precisione e altro materiale per il confezionamento. La droga, il materiale e il denaro sono stati sequestrati. ll 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.