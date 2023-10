Siracusa, fuggono dopo averla investita sulle strisce: donna in gravi condizioni

Una donna di 77 anni versa in gravi condizioni dopo essere stata investita ieri pomeriggio a Siracusa, in via Lentini. La 77enne stava per attraversare sulle strisce pedonali quando è stata travolta da uno scooter con a bordo due uomini. Si tratta di 20enne, autista del mezzo, denunciato per lesioni colpose gravissime e omissione di soccorso, e un 39enne denunciato invece solo per omissione di soccorso. I due, nell’impatto caduti a terra, si sono rialzati e sono fuggiti senza prestare soccorso all’anziana, rimasta inerme sull’asfalto. A lanciare l’allarme sono stati dei presenti sul posto che hanno chiamato il 118 che, una volta arrivato sul posto, ha trasportato d’urgenza la donna in ospedale. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche la polizia per fare luce sulla dinamica dell’incidente e sull’identità dei due responsabili che, sapendo di essere braccati, si sono presentati in questura.