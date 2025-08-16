Siracusa, distrugge l’interno della chiesa di San Tommaso al Pantheon e ferisce una donna

I motivi non sono chiari ma di certo c’è che, per sfogare la sua rabbia, ha deciso di distruggere gli arredi sacri all’interno della chiesa di San Tommaso al Pantheon, in corso Gelone, a Siracusa. Per questo – con l’accusa di offese a una confessione religiosa mediante danneggiamento, distruzione di cose e lesioni personali – un 36enne originario della Nigeria è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato – con arresto adesso convalidato dal giudice – e trasferito al carcere Cavadonna. L’uomo, risultato poi privo di documenti per essere in Italia, si trovava in evidente stato di agitazione e, oltre ad aver distrutto l’interno della chiesa, ha anche ferito una donna che si era avvicinata per parlargli, nel tentativo di calmarlo. La scena è stata vista da diversi testimoni, che hanno chiamato numerosi il numero unico di emergenza 112.